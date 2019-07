Trump diz que quer acordo comercial entre os Estados Unidos e o Brasil

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje desejar negociar um acordo comercial com o Brasil, abrindo portas para questões comerciais entre os dois países, noticiou o jornal brasileiro O Globo.

O Presidente norte-americano não deu detalhes das negociações deste acordo comercial, mas em conversa com jornalistas na Casa Branca, em Washington, aproveitou para elogiar o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro.

“Tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Tenho um relacionamento fantástico com o Presidente [Bolsonaro]. Ele é um grande cavalheiro. Acho que ele está a fazer um ótimo trabalho” disse Trump.

“Vamos trabalhar num acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial”, acrescentou.

Bolsonaro e Trump conversaram sobre a viabilidade de um acordo comercial dos Estados Unidos com o Mercosul (bloco formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) durante a última cimeira do G20, realizada em junho no Japão.

Segundo alguns estudos, o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos poderá remover barreiras não tarifarias ao comércio bilateral.