Trump confirma reunião com Presidente chinês sobre guerra comercial

O Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou hoje uma “longa reunião” com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a disputa comercial entre os dois países, durante a cimeira do G20 que se realiza no final deste mês.

Donald Trump disse hoje que pretende discutir com Xi a guerra comercial entre os EUA e a China que se prolonga há dois anos e que se encontra atualmente num impasse político, após uma escalada de sanções tarifárias sobre produtos de ambos os países.

“Eu tive uma boa conversa telefónica com o Presidente Xi, da China. Na próxima semana teremos uma longa reunião, durante a cimeira do G20, no Japão”, escreveu hoje Trump na sua conta pessoal na rede social Twitter, acrescentando que as equipas negociais dos dois países já começaram a preparar esse encontro.

A cimeira do G20 decorrerá em Osaka, no sul do Japão, nos dias 28 e 29 de junho.

A reunião entre Trump e Xi acontece num momento de elevada tensão entre as equipas que procuram negociar o acordo comercial EUA/China.

Em maio, o Presidente dos EUA elevou os taxas para as importações chinesas no valor de cerca de 200 mil milhões de euros sobre 25 por cento de produtos chineses, alegando falta de progresso nas negociações com Pequim.

Em retaliação, as autoridades chinesas impuseram tarifas sobre as importações dos EUA no valor de cerca de 60 mil milhões de euros.

Vários analistas consideram que, a longo prazo, a guerra comercial entre os EUA e a China terá um grande impacto na economia mundial, em particular pela erosão da confiança dos consumidores e dos investidores.