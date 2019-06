Trump anuncia acordo com o México e suspende taxas alfandegárias

O Presidente dos Estados Unidos anunciou um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor na segunda-feira, após chegar a acordo com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

“Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América chegaram a um acordo com o México”, anunciou Donald Trump, na rede social Twitter, sublinhando que “as tarifas programadas para entrar em vigor na segunda-feira contra o México estão suspensas indefinidamente, e que o México, em troca, concordou tomar medidas rigorosas para conter a maré migratória através do México em direção à fronteira sul”.

O objetivo das negociações era “reduzir ou eliminar a imigração ilegal proveniente do México para os Estados Unidos”, acrescentou.

Representantes do México e dos EUA mantiveram, na sexta-feira, um terceiro dia consecutivo de negociações, com o Departamento de Estado a procurar um acordo para satisfazer as exigências de Trump de o México aumentar acentuadamente os seus esforços de reduzir estes fluxos migratórios.

Se as duas partes não tivessem chegado a um acordo, as tarifas entrariam em vigor na segunda-feira, afetando todas as importações mexicanas, com taxas que começariam em 05 por cento, subindo a cada mês até atingir 25 por cento em outubro.

A maioria dos migrantes que cruzam o México com destino aos Estados Unidos foge das condições de violência e de falta de oportunidades económicas em El Salvador, Honduras e Guatemala.

Atualmente, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do México, um país que exportou produtos no valor de 328 mil milhões de dólares (cerca de 300 mil milhões de euros) entre janeiro e novembro de 2018 para os EUA, representando quase 80 por cento do total das vendas externas, sobretudo no setor automóvel e da alimentação.