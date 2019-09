Motociclismo Troféu Yamaha de regresso em Pegões Por

O 16º Troféu Yamaha está de regresso no próximo fim de semana para disputar a sua quarta prova, em Pegões.

Numa pista que é considerada como uma das melhores visitada pela competição, é de esperar que o evento promovido pelo representante da marca dos três diapasões em Portugal com o apoio da Comissão de Festas de Pegões 2019 seja um sucesso.

O troféu de todo-o-terreno mais antigo no nosso país vai encontrar as condições ideiais para os muitos concorrentes esperados nas 21 classes à partida nesta prova, sendo que se trata do mesmo traçado de 2018, mas com algumas alterações que se relacionam com o reposicionamento do ‘paddock’.

Mas a jornada do próximo fim de semana também vai ter o atrativo da introdução de um novo modelo na competição – a nova Téneré 700 – destinada à clase das Clássicas Enduro.

“A jornada de Pegões será certamente mais uma grande festa deste 16º Troféu Yamaha. Nesta quarta etapa será mantida a filosofia e as características tão singulares desta competição e mais uma vez esperamos um fantástico domingo de corridas com muitos pilotos a participar e muito público a aplaudir”, afirma Luís Figueiredo Marketing Manager da YAMAHA Portugal.

Como é habitual as verificações para a prova da começam às 8 horas. As sessões de treinos iniciam-se pelas 9h30m e a primeira corrida arranca às 14h20.

