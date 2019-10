Motociclismo Troféu Yamaha conclui época com ‘enchente’ em Rio Maior Por

A quinta e última jornada do 16º Troféu Yamaha levou a Rio Maior mais de 270 pilotos, numa autêntica festa do todo-o-terreno em duas e quatro rodas.

Na Pista do Areeiro aconteceu uma autêntica enchente de público, assinalável para uma competição monomarca, que numa organização do Moto Clube de Rio Maior permitiu assistir a intensas corridas.

Para além de terem sido premiados 21 vencedores diferentes, correspondentes a todas as classes que se disputam neste que é o mais antigo troféu de todo-o-terreno que se disputa em Portugal consagrou ainda os campeões da temporada de 2019.

O destaque vai para as estreias a vencer de Hugo Oliveira nos Iniciados Moto4 (553), Telmo Marques nas YZ450F (337) e Domingos Silva nos Veteranos Moto (434), para a presença feminina em todas as corridas dos mais pequenitos que como habitualmente estiveram em grande destaque na tradicional distribuição dos troféus com que se encerrou ao cair da noite esta jornada de Rio Maior.

“Tivemos 456 pessoas de todas as idades a participar ao longo das cinco provas que compuseram esta temporada. Alcançámos um número recorde de participantes pois foi a primeira vez que tivemos tantos pilotos a correr. Isto confirma o Troféu Yamaha como uma prova para amadores que tem vindo a ganhar o seu espaço no desporto motorizado a nível nacional e não podíamos estar mais satisfeitos”, refere o ‘country manager’ da Yamaha Portugal a propósito deste evento.

Filipe Almeida refere ainda: “Em Rio Maior tivemos 278 pilotos entre os quais 12 novas participações. Para o próximo ano o desafio será manter estes números e garantir que as pessoas ficam satisfeitas com a participação neste troféu. Neste momento, já estamos a planear o próximo ano e vamos trabalhar para que o Troféu Yamaha possa continuar a crescer”.