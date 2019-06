Motociclismo Troféu Yamaha com número recorde em Rio Maior Por

A terceira jornada do 16º Troféu Yamaha registou um novo recorde de inscritos. Em Rio Maior estiveram presentes 289 concorrentes distribuídos pelas 21 classes da competição.

Na famosa Pista do Areeiro aquela que é a mais antiga competição monomarca disputada em Portugal começou com chuva, mas o sol acabou por aparecer e ‘brindou’ corridas bastante animadas.

A jornada que contou com o apoio do Moto Clube de Rio Maior, da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Rio Maior foi bastante competitiva, repleta de emoções fortes, e o público aderiu com grande entusiasmo.

Desportivamente os destaques vão para mais uma dupla vitória de Vasco Salgado (Iniciados e YZ 65), para o regresso vitorioso de Pedro Carvalho entre os pilotos oficiais moto, para a presença feminina em quase todas as corridas e para a estreia de Lara Rodrigues com apenas 4 anos de idade. De referir ainda que duas classes – Infantis e YZ 250F – ultrapassaram as três dezenas de participantes.

Luís Figueiredo, marketing manager da Yamaha Portugal, faz um balanço positivo do evento e destaca “o recorde de inscritos em todas as provas, mas é para isso que trabalhamos”, enfatizando a vontade de “criar uma prova que atraia cada vez mais pilotos e tal tem-se verificado.

“Sem dúvida que este sucesso é motivo de grande orgulho para toda a equipa da Yamaha. A prova que decorreu em Rio Maior foi fantástica e temos que agradecer a todas as pessoas que nos receberam aqui de forma tão carinhosa. Este ano fizemos algumas alterações à pista, que lhe permitiu ganhar alguns metros, o que animou bastante os pilotos”, destacou ainda o responsável do importador da marca dos três diapasões no nosso país.

O 16º Troféu Yamaha faz agora uma pausa regressando a partir de setembro para as duas derradeiras corridas da temporada.