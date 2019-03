Motociclismo Troféu Sprint Enduro será ‘festa’ de final de ano Por

Em ano de Seis Dias Internacional de Enduro em Portugal a Federação de Motociclismo vai promover a primeira edição de um novo troféu desenhado em redor do enduro denominado de Sprint Enduro.

Trata-se de uma iniciativa que conta com o apoio da Moto Espinha, que dá o nome à nova competição que será composta por três provas no final do ano, entre setembro e dezembro.

O formato deste Sprint Enduro será distinto do enduro tradicional e as provas serão sempre ao domingo, sendo formadas por duas especiais (ET), com cerca de sete minutos cada, que serão percorridas alternadamente por cada grupo, antes de se preparar uma resistência com o máximo de duas horas de duração. Esse segmento irá unir as duas especiais, com uma zona de assistência.

Em breve a FMP irá publicar no seu site o regulamento do Sprint Enduro, sendo igualmente anunciadas na mesma plataforma as classes em competição, que terão como base as existentes no Campeonato Nacional de Enduro.

A primeira prova do Sprint Enduro tem lugar a 15 de setembro em Catanhede, seguindo-se Sendim – Gaia a 6 de outubro e Castanheira de Pêra a 1 de dezembro.