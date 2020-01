Motores Troféu Mini com calendário e novidades Por

O Troféu Mighty Mini 2020 foi dado a conhecer pela Race Ready numa gala de apresentação, onde também dado a conhecer o calendário e algumas novidades.

Para além da entrega de prémios aos vencedores da edição do ano passado desta competição dedicada exclusivamente aos pequenos carros britânicos, o evento serviu para conhecer os contornos do troféu deste ano e também de uma oportunidade para todos os envolvidos conviveram.

A Race Ready deu a conhecer um calendário que se iniciará com um Test Day a 13 e 14 de março no Autódromo do Estoril, onde o troféu arranca a 25 e 26 de abril, seguindo-se a prova de Pau (França), a 30 e 31 de maio. Depois o Troféu Mini ruma ao Autódromo Internacional do Algarve, para a terceira ronda, a 11 e 12 de julho.

Depois interregno de verão o troféu regressa a 12 e 13 de setembro em Braga. Jerez de La Frontera recebe a competição a 17 e 18 de outubro, numa jornada que integra o programa da Fórmula 1 Histórica, para a época dos pequenos Mini encerrar com os já habituais 250 Km do Estoril, a 21 e 22 de novembro.

Ficou deste já em estudo a possibilidade dos concorrentes dos Mighty Mini realizarem partidas separadas, ligeiramente mais atrás do pelotão do Group 1 Portugal, de forma aos carros rodarem mais juntos. Um formato comum noutras competições.