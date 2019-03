Motociclismo Troféu Mini Baja arranca na Sertã Por

A Baja TT do Pinhal vai receber a prova de abertura do Troféu Mini Baja, uma competição destinada a jovens dos 12 aos 16 anos, em moto ou quad.

Os pilotos participantes terão de possuir uma licença desportivo de Mini Motocross/Todo-o-Terreno para motos até 125 cc a 2 Tempos ou 4 Tempos. Os que não se enquadrem nesta situação têm de possuir uma licença TT ou geral.

A prova irá iniciar-se pelas 10h00 de sábado, dia 23 de março com partida do centro da vila da Sertã, para um percurso de 70 quilómetros em linha, que corresponde à parte inicial do setor seletivo disputado por motos, quads e SSV da Baja TT do Pinhal. Este setor seletivo terá a meio uma neutralização de 15 metros, destinada ao reabastecimento a cargo da organização da prova e também a descanso.

A partir das 16 horas no centro da vila da Sertã terá lugar uma Power Stage com 2 quilómetros onde os concorrentes da Mini Baja serão os primeiros a participar. A distribuição de prémios terá lugar no final da Power Stage juntamente com os restantes pilotos do CNTT

Este troféu terá 3 Classes: MINI MOTO 1 – 12 e 13 Anos – motos até 85cc a 2T e de 125cc a 230cc a 4T MINI MOTO 2 – 14 aos 16 Anos – motos + 85cc 2T a 125cc 2T e até 250cc 4T MINI QUAD – 14 aos 16 anos – quads até 350cc. Todos os participantes levarão localizador GPS com possibilidade de contacto com o posto de comando da prova tal como os restantes participantes do CNTT.

Os participantes na Classe Mini Moto 1 deverão ser acompanhados no Setor Seletivo de 70 km de preferência por uma pessoa de moto possuidora de licença desportiva, havendo todavia a possibilidade de o fazerem na qualidade de Hobby, suportando todavia o custo do respetivo seguro.