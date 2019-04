Motores Troféu Can-Am Maverick ao rubro no Ribatejo Por

O Troféu Can-Am Maverick prossegue este fim de semana nos concelhos de Abrantes e Gavião com a disputa da 32ª edição do Raid da Ferraria

A comperição monomarca que tem dominado a categoria SSV no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno está ao rubro na chegada à prova ribatejana, após vitórias repartidas nas três rondas anteriores.

Vítor Santos ganhou na abertura da época em Góis e Pedro Santinho Mendes impôs-se nas seguintes, pelo que é o piloto de Évora a liderar a super competitiva classe Open, seguido por João Dias, Pedro Carvalho e Nuno Fontes, nesta jornada disputada entre o Ribatejo e o Alto Alentejo.

Na Classe Open a dupla atual campeã nacional João Monteiro/Manuel Pereira lidera com três vitórias em outras tantas provas disputadas seguida pelo duo José e Tiago Garcia, pai e filho que este ano têm evidenciado um excelente andamento.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se nos dias 27 e 28 de abril. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.