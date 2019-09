Motores Triunfos repartidos nos Clássicos em Braga Por

O Circuito Vasco Sameiro foi palco de um fim de semana de intensas provas, onde o Campeonato de Portugal de Clássicos foi ‘rei’, com triunfos divididos entre João Macedo e Silva e Rui Alves.

A jornada do CAMI Motorsport incluía também uma prova do Campeonato de Portugal de Clássicos 1300, onde Luís Alegria e o seu Datsun 1200 dominaram, num programa que também abrangia o Desafio FEUP 2 e 3.

Fotos: Zoom Motorsport

Depois de ter conquistado a ‘pole position’ para a primeira corrida, João Macedo e Silva teve de largar do final da grelha de partida, devido a uma falha no motor de arranque do Porsche 911 RSR. Depois realizou uma recuperação que o levou à vitória na prova e no Grupo H75.

Já no segundo confronto o piloto do Porto foi penalizado e terminou atrás de Rui Alves, que assim ‘vingou’ o azar na corrida anterior, quando furou. Rui Costa abandonou no segundo confronto depois de ter sido o mais direto adversário de Macedo e Silva na primeira corrida.

António Soares estreou-se no campeonato com um Ford Escort RS e não se deu mal, pois venceu o Grupo 5 no primeiro confronto, enquanto João Cruz também realizou duas boas provas aos comandos do Ford Anglia e venceu o Grupo 5 na segunda corrida.

Joaquim Soares impôs-se nos H71 e na Taça 1600, aos comandos do Lotus Elan 26R, batendo o Alfa Romeo GT Am de Bruno Duarte e Filipe Jesus no primeiro confronto, e o Porsche 914 de João Vieira na segunda corrida.

Fernando Xavier impôs o seu Volkswagen Sirocco nos H81 e foi o segundo na Taça 1600, ao passo que José Balça, no carro mais antigo do pelotão, o Ford Lotus Cortina da categoria H65 conseguiu intrometer-se nas lutas com carros mais recentes.

Apesar de problemas de motor no Porsche 914, Pedro Poças subiu ao pódio nos H81, tal como Ricardo Pereira e Paulo Vieira, no Ford Esscort RS 2000.

Ponto de atração na pista minhota era a presença do ex-campeão nacional de ralis Carlos Vieira aos comandos de um Ford Escort RS que já guiou noutras ocasiões, mas o piloto bracarense, que chegou a liderar a primeira corrida do fim de semana, foi obrigado a abandonar em ambos os confrontos.

Igualmente azarados estiveram Rui Azevedo e o espanhol Ignacio Sieso, que partilhavam um Ford Estort e não conseguiram completar as duas corridas na pista minhota.

Luís Alegria esteve imparável na prova de Clássicos 1300. O veterano piloto do Porto guiou com mestria o seu Datsun 1200 e impôs-se nas duas corridas, vencendo também entre os H75, sucedendo o mesmo nos H71 com Bruno Pires, em carro idêntico.

Carlos Santos, completando o triunvirato de Datsun 1200 acompanhou Alegria nos pódios de H75, sucedendo o mesmo com o atual líder do campeonato, João Braga.

O regressado Arnaldo Marques levou o seu Datsun ao 2.º lugar nos H71 nas duas corridas de Braga, com Paulo Miguel a colocar o MG Midget no derradeiro do pódio na Corrida 1, e Cândido Monteiro (Datsun 1200) a conseguir essa posição na Corrida 2.

O Datsun 1000 de Veloso Amaral e Miguel Barata foi o vencedor na Taça 1000 na prova minhota, enquanto José Mota Freitas, com o Austin Cooper S da categoria H71, foi obrigado a abandonar nas duas corridas do dia.