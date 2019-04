Motores Triunfos repartidos na abertura das GT4 South European Series Por

Fabien Michal e Gregóry Guilvert foram os vencedora da primeira corrida de sempre das GT4 South European Series, que se disputou no Circuito Paul Armagnac, em Nogaro.

A correr ‘em casa’, a dupla campeã de França arrancou da ‘pole position’ e aos comandos do Audi R8 LMS da Saintéloc manteve a liderança ao longo da corrida, muito embora Robert Consani, aos comandos do Alpine A110 do Team Speed Car, tenha mantido uma forte pressão, usufruindo dos seus pneus ‘slick’, apesar da alguma humidade por via da chuva que de vez enquando caía sobre o asfalto do traçado gaulês.

Grégory Guilvert sentiu mais dificuldades quando o ‘safety car’ entrou em pista com três quartos da prova decorrida, pois isso permitiu a aproximação de Benjamin Lariche, que com o Audi com pneus mais frios se aproximou bastante do Audi do líder. O do Alpine bem tentou mais não conseguiu ultrapassar Guilvert, contentando-se com o segundo posto.

Vincent Beltoise – filho do antigo piloto de F1 Jean-Pierre Beltoise – e Benoit Lison subiram ao último lugar do pódio, depois de levarem o Alpine A110 da Mirage Racing à terceira posição.

O top cinco foi completado pelo Audi R8 LMS de Simon Gachet e Éric Debard e pelo Mercedes AMG de Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, que não evitaram um incidente quando o madeirense estava ao volante do carro da Veloso Motorsport, cuja frente ficou danificada. Os irmãos Axel e Rémi Van Straaten impuseram-se na classe Am Cup, no segundo Alpine A110 da Mirage Racing.

Já na segunda corrida, realizada hoje, o triunfo foi para Pierre Alexandre Jean e Stéphane Lemeret, que aos comandos do Alpina A110 da CMR se impuseram diante dos vencedores de ontem, Grégory Guilvert e Fabien Michal. Um triunfo que os vencedores começaram a construir na largada quando Jean ganhou vantagem sobre Guilvert na primeira curva.

Durante algum tempo o piloto do Audi R8 LMS pressionou o do Alpine, que acabou por se destacar e conseguir uma diferença que permitiu a Lemeret regressar à pista no comando após as paragens para troca de pilotos,

Atrás dos dois primeiros Jim Pla pressionou Simon Gachet, acabando o piloto do Mercedes AMG da AKKA ASP por levar a melhor, antes das paragens nas boxes, após as quais emergiu na terceira posição o segundo Alpine A110 da CRM, com que Stéphane Tribaudini e RudyServol acabariam por garantir o último lugar do pódio.

Jean-Pierre Bueabelique e Jim Pla acabariam no quarto posto, diante do segundo Mercedes AMG da AKKA ASP, tripulado por Aurélien Panis e Fabien Barthez, enquanto Francisco Abreu e Miguel Cristóvão não foram além do 17º posto, 15º da classe Pro Am.