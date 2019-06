Motores Triunfo nas 24 Horas de Nurburgring faz Tiago Monteiro “esquecer um pouco” os azares do WTCR Por

Tiago Monteiro triunfou na categoria TCR das 24 Horas de Nurburgring, que esta tarde se concluíram no famoso circuito alemão.

O piloto português, que fez equipa com os germânicos Domink Fugel, Markus Oestreich e Cedrik Totz no Honda Civic Type-R TCR do Team Honda ADAC Sachsen, teve uma atuação meritória numa prova muito dura e complicada.

A corrida, para além da dificuldade que é competir no exigente traçado de Nordeschleife, também apresentava desafios ao nível das dobragens, devido à presença dos poderosos e muito rápidos carros de GT, que obrigavam a uma concentração total e à atenção aos retrovisores, para além do clima sempre imprevisível daquela região da Alemanha.

Felizmente tudo correu bem para Tiago e os seus companheiros no Honda # 172, alcançado o grande objetivo que era vencer a classe dos TCR. Um final de fim de semana em grande depois de uma ronda da Taça de Carros de Turismo em Nurburgring muito complicada.

“Estamos todos muito contentes com o resultado. Foi uma corrida emocionante com a vitória na classe, que foi sempre o nosso objetivo. Tivemos lutas muito acesas. A determinada altura os nossos adversários tiveram problemas, depois tivemos nós e andámos no limite para conseguir este resultado”, contou Tiago Monteiro no final.

O piloto português descreve a fase mais complicada da corrida: “A noite foi muito dura, tive de recuperar posições até às cinco da manhã, mas valeu tudo a pena. A Honda está de parabéns assim como toda a equipa que deu o seu melhor”.

“Um agradecimento Honda Alemanha, à Castrol e à Fugel Motorsport que tornaram esta vitória possível, que me fez esquecer um pouco as corridas difíceis que tive este fim-de-semana no WTCR. O fim-de-semana não começou bem mas acabou da melhor forma possível. Agora, é olhar para a frente e focar-me noutro grande desafio que se avizinha: a jornada de Vila Real do WTCR”m concluiu o piloto da Honda já a pensar na sua corrida em casa.