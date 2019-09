Motores Triunfo francês no TCR em Barcelona Por

O francês Julien Briché venceu a primeira das duas corridas do TCR Europa em Barcelona, enquanto Francisco Mora voltou a estar bem no TCR Ibérico

Numa prova disputada com o piso seco, Briché acabou por beneficiar de uma s+erie de eventos, pois a corrida foi algo caótica, com incidentes e penalizações.

O francês do Peugeot 308 foi passando ‘entre os pingos da chuva’ e evitou qualquer problema, contrariamente a Josh Files, o líder do TCR Europa, que foi um dos mais prejudicados, já que no início esteve na segunda posição, que perdeu devido a um castigo de 10 segundos.

Enquanto Julien Triché bateu Andreas Backmann, que largava da ‘pole position’, Teddy e e Jimmy Clairet acabaram por ter provas complicadas, contrariamente ao jovem Jack Young, que aos comandos de um Renault Mégane RS conquistou um excelente quarto lugar na frente de Nelson Panciatici.

Mas quem esteve brilhante foi mesmo Francisco Mora. O piloto do Cupra saiu da nona fila da grelha e recuperou várias posoções. Lutou imenso no meio de um extenso pelotão e conseguiu evitar situações que poderiam comprometer o bom resultado que veio a conseguir, ao ser nono da classificação geral absoluta, à frente do ex-piloto de F1 Gianni Morbidelli.

“Claro que estou muito satisfeito com este resultado. Foi pena ter partido para a corrida tão atrás, da nona fila da grelha, pois não dava para muito mais em termos de recuperação de lugares”, declarou Francisco Mora após a prova.

O piloto do Porto destaca também o facto de ter evitado percalços para conseguir um tão bom resultado: “Não passei por momentos de apuros e andei praticamente a fundo da primeira à última volta. O carro também estava muito bom e tenho de agradecer, por isso, à Veloso Motorsport. Agora, na corrida de domingo, tentarei ganhar o máximo de posições sem estragar o carro”.

Evgeni Leonov (Cupra) viu-se envolvido num acidente logo à partida e desistiu. Quanto aos restantes, Robin Vaks (Honda Civic Type R) foi 18º, Mattias Vahtel (Honda Civic Type R) o 24º e Gustavo Moura (Audi RS 3 LMS) o 26º.

A segunda corrida, na manhã este domingo, terá Daniel Lloyd (Honda Civic Type R) e Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS) na primeira linha da grelha de partida.

Classificação

Corrida 1

1º Julien Briché (Peugeot), 25m25,259s

2º Andreas Backmann (Hyundai) + 1,895s

3º Santiago Urrutia (Audi) + 2,708s

4º Jack Young (Renault) + 8,402s

5º Nelson Panciatici (Hyundai) + 9,900s

6º Tom Coronel (Honda) + 11,337s

7º Dominik Baumann (Hyundai) + 11,815s

8º Daniel Lloyd (Honda) + 12,141s

9º Francisco Mora (Cupra) + 14,166s

10º Gianni Morbidelli (Volkswagen) + 14,536s