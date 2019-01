Trinta e oito pessoas detidas em flagrante durante operações da GNR

Trinta e oito pessoas foram detidas em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana (GNR) nas últimas 12 horas num conjunto de operações pelo país, divulgou em comunicado a autoridade policial.

De acordo com o comunicado, foram detidas 38 pessoas em flagrante delito, 25 das quais por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, três por tráfico de estupefacientes e uma por condução perigosa.

Nas operações em território nacional foram ainda apreendidas 56 doses de haxixe e 13 doses de folhas de canábis.

No que se refere às operações de fiscalização no trânsito, 802 infrações foram detetadas pela GNR, entre as quais, 61 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 48 por falta de inspeção periódica obrigatória do automóvel, 45 por excesso de velocidade.

Foram registados ainda 123 acidentes, destacando-se dois feridos graves e 30 pessoas com ferimentos ligeiros.

“A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações em todo o território nacional entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras”, referiu a nota da GNR.