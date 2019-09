Motores Três ‘reforços’ no regresso do TCR Ibérico em Barcelna Por

Depois de uma prolongada pausa de verão, é já no próximo fim de semana que o TCR Ibérico está de regresso para uma concorrida prova no Circuito da Catalunha-Barcelona.

Estão inscritos 35 pilotos, sendo de destacar três novidades, com o primeiro a ser a participação do maltês de origem rysso Evgeni Leonov, que alinha com um Cupra da equipa espanhola Tecnicars Raging TCR, com que habitualmente compete no campeonato homólogo do país vizinho.

A Leonov vão juntar-se em Barcelona o jovem britânico (17 anos) Jack Young, aos comandos de Renault Mégane RS Trophy – campeão do Renault Clio Cup do Reino Unido – e ainda o húngaro Zsilt Dávid Scabó, que vai alinha num Hyundai i30 N.

Francisco Mora, no CUPRA da Veloso Motorsport, tem sido a grande figura do TCR Ibérico, capitalizando a vasta experiência adquirida em 2018 com as suas participações no TCR Europa, no qual chegou a vencer uma corrida.

O jovem piloto portuense exerceu um domínio acentuado na primeira metade da época, ao vencer três das quatro corridas, começando em grande no Estoril, para depois, em Vila Real, deixar “fugir” a primeira do programa e única até agora, ao cometer um erro que o levou à desistência.

Mora dispõe de uma vantagem de nove pontos em relação ao estónio Robin Vaks, da ALM Honda Racing, sendo que o colega deste Mattias Vahtel, atual terceiro classificado, soma 21 pontos de diferença. O quarto classificado é Gustavo Moura, já a 34 pontos do líder.

Francisco Mora, Robins Vacks, Mattias Vahtel e Gustavo Moura, o quarteto da frente na tabela classificativa, tem agora, em Barcelona, graças à dinâmica do TCR Ibérico, a oportunidade de medir forças com os melhores pilotos da Europa.

Na pista catalã o TCR Ibérico entra na sua segunda metade do calendário, mas o TCR Europa encontra-se na reta final, já que cumpre agora a sexta das suas sete jornadas.

O britânico Josh Files (Hyundai i30 N) é o líder destacado, somando já duas vitórias, com 78 pontos de vantagem face ao alemão Luca Engstler (Hyundai i30 N) e 88 para o francês Julien Briché (Peugeot 308).