Três mortes e 375 novos infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas três mortes por covid-19 e 375 novos casos de infeção, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a manter-se como a mais problemática.

De acordo com o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS), o total de óbitos provocados pelo novo coronavírus chegou aos 1527.

Das três mortes nas últimas 24 horas (um homem sexagenário, uma mulher septuagenária e outra com mais de 80 anos), duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, com a restante a ocorrer na região Centro.

Já o número de infetados é agora 38 464.

Dos 375 casos confirmados nas últimas 24 horas, 284 foram reportados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem agora um total de 16 255 infetados, perto de metade do registo nacional.

É também nesta região que se localizam quatro dos seis concelhos com mais casos positivos, sendo que Lisboa passou a marca dos 3000 infetados (3037).

Seguem-se Sintra (2179), Vila Nova de Gaia (1609), Loures (1576), Porto (1414) e Amadora (1366).

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou ainda que há 3681 profissionais de saúde infetados, entre eles 516 médicos e 1180 enfermeiros.