Desporto Três jogadores do Flamengo acusaram positivo para covid-19 Por

Três jogadores do Flamengo acusaram positivo num teste à covid-19, ainda que se apresentem assintomáticos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela equipa treinada por Jorge Jesus.

Num comunicado, o Flamengo revelou que realizou 293 testes a jogadores, familiares de jogadores e funcionários do clube, e registado um total de 38 positivos, todos sem sintomas, e 11 com anticorpos no sangue.

Além dos três jogadores infetados, os restantes positivos resultaram dos testes feitos a seis funcionários do clube, outros dois de funcionários de empresas que prestam serviços regulares e 25 familiares ou elementos próximos de funcionários ou jogadores.

Todos os profissionais que apresentaram testes positivos serão agora colocados em isolamento. Os atletas que estabeleceram contacto também serão colocados em quarentena.

Recorde-se que o Flamengo já conta uma vítima mortal. Na segunda-feira, o massagista do clube, Jorginho, perdeu a vida, vítima de covid-19. Contava 68 anos e era o funcionário mais antigo do emblema do Rio.

O Brasil conta 8536 mortos e 125 218 casos confirmados da doença, de acordo com os dados oficiais mais recentes.