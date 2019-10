Três funcionários da OIM mortos em confrontos no Sudão do Sul

Três funcionários da Organização Internacional das Migrações (OIM) foram mortos durante confrontos no Sudão do Sul onde trabalhavam em postos de controlo sanitário para a luta contra o vírus do Ébola, anunciou hoje a agência da ONU.

“Os voluntários da OIM, uma mulher e dois homens, foram apanhados durante um tiroteio no seguimento de confrontos” no domingo no condado de Morobo, na região do Equador central, fronteira da República Democrática do Congo (RDC), indicou a OIM num comunicado que não avança a nacionalidade das vítimas.

Dois outros funcionários ficaram feridos e a mulher e o filho de um deles foram raptados, adiantou a organização.

“Estamos profundamente entristecidos com a morte dos nossos colegas e apresentamos as nossas sinceras condolências aos seus familiares e amigos”, declarou o chefe da missão da OIM no Sudão do Sul, Jean-Philippe Chauzy.

Segundo o comunicado, a OIM suspendeu os controlos para o vírus Ébola em cinco locais ao longo da fronteira com a RDC, onde uma epidemia de vírus do Ébola fez 2.180 mortos desde agosto de 2018.

Até ao momento, não foi oficialmente recenseado qualquer caso de Ébola no Sudão do Sul.

“A segurança do nosso pessoal é primordial e não será mais colocada em causa até termos garantias sobre a segurança de todo o nosso pessoal que opera no condado de MOrobo, adiantou Jean-Philippe Chauzy