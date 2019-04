Motociclismo Treinos e captação de novos pilotos de velocidade em Palmela também adiados Por

Depois de ter decidido adiar a prova do ‘Nacional’ de Enduro prevista para o fim de semana na Lousã, a Federação de Motociclismo de Portugal decidiu fazer o mesmo com os treinos e a captação do Velocidade 20 20 previstos para Palmela.

Segundo a FMP as dificuldades no fornecimento de combustível e, acima de tudo, as previsões meteorológicas, que anunciam queda de chuva na região, justificam a decisão de adiar a iniciativa conjunta com o Motor Clube do Estoril e a Motoval no Kartódromo de Palmela.

“Mais do que os problemas de abastecimento de combustível, a previsão da queda de chuva foi o principal motivo que levou a este adiamento. Não faz qualquer sentido colocar jovens a descobrir este mundo com fatos de cabedal, luvas e botas que vão ficar encharcados e muito desconto e muito desconfortáveis. A segurança é a nossa principal preocupação e foi o que nos levou a tomar esta decisão”, declarou um dos organizadores.

A ação de treino e captação de novos pilotos será posteriormente realizada no mesmo local e devidamente comunicada pela Federação de Motociclismo de Portugal.