Treino de Portugal com o regresso de Ronaldo e ausência de Bruno Fernandes

O avançado Cristiano Ronaldo integrou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, que prepara a estreia na fase de qualificação para o Euro2020, numa sessão em que Bruno Fernandes foi o único jogador ausente.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos já contou com o capitão de Portugal, que estava ausente da equipa desde o Mundial2018, que se realizou na Rússia. O último treino de Cristiano Ronaldo com a seleção nacional aconteceu em 29 de junho, em Kratovo, um dia antes da eliminação perante o Uruguai (derrota por 2-1), nos oitavos de final.

O avançado da Juventus subiu ao relvado na companhia de Fernando Santos e, nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social, integrou sem limitações a sessão de trabalho.

Bruno Fernandes foi o único dos 25 jogadores convocados que não marcou presença no apronto, tendo ficado no ginásio a fazer tratamento. O médio do Sporting é, para já, a única dúvida para o encontro de sexta-feira com a Ucrânia, em que já é certa a ausência de Danilo, devido a castigo.

Destaque ainda para o estreante João Félix, avançado que se destacou esta época no Benfica e que cumpriu o primeiro treino de sempre com a seleção principal.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, em 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19:45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.