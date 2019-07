Treinador Ricardo Sá Pinto assina por dois anos com o Sporting de Braga

Ricardo Sá Pinto, de 46 anos, é o novo treinador do Sporting de Braga, substituindo no cargo Abel Ferreira, informou hoje o clube da I Liga de futebol à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM.

De acordo com a nota enviada à CMVM, o treinador português assinou um contrato de duas temporadas com os minhotos e vai ser acompanhado pelos adjuntos Rui Mota, Guilherme Gomes e Carlos Campos, mantendo-se o treinador de guarda-redes Jorge Vital.

O antigo internacional português orientou na época passada os polacos do Legia de Varsóvia, mas não terminou a temporada, tendo sido despedido em abril deste ano.

Ricardo Sá Pinto começou a carreira de treinador principal no Sporting, em 2011/12, substituindo então Domingos Paciência e depois de, na época anterior, ter sido o técnico dos juniores dos ‘leões’.

O técnico começou a temporada 2012/13 na equipa ‘verde e branca’, mas saiu no início de outubro, tendo ingressado a seguir no Estrela Vermelha, da Sérvia.

Em 2013/14 e 2014/15, esteve no campeonato grego, primeiro no OFI e depois no Atromitos, clube a que voltaria em 2016/17, depois de passagens por Belenenses e El Fateh, da Arábia Saudita.

Antes da experiência na Polónia, Sá Pinto orientou os belgas do Standard de Liège.