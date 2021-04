Desporto Treinador dos sub-23 do Leixões com declaração polémica, diretor do Canal 11 responde Por

O treinador dos sub-23 do Leixões criticou “as Sofias”, numa alusão à comentadora do canal 11 Sofia Carvalho, e defendeu que “o futebol tem de ser dos homens do futebol”. O diretor da estação televisiva já respondeu. E o Leixões garante que em momento algum o seu treinador atacou as mulheres.

Uma declaração de José Faria, técnico de sub-23 do Leixões, suscitou polémica e provocou diversas reações. Em causa, as palavras do treinador, após a derrota dos matosinhenses diante do Estoril, por 2-0, resultado que permitiu aos canarinhos sagrarem-se campeões da Liga Revelação.

Na conferência de imprensa, José Faria visou Sofia Oliveira, comentadora do Canal 11, que defendeu uma ideia que desagradou ao técnico leixonense. Discordando da comentadora, José Faria disparou:

“Há pessoas que não andam no futebol. Pensam que andam. As Sofias desta vida têm de aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem de ser dos homens do futebol”.

Esta declaração do treinador leixonense gerou uma reação do diretor do Canal 11, Pedro Sousa, que criticou o técnico e sugeriu um pedido de desculpa, ao mesmo tempo que garantiu que a estação continuará a promover a igualdade do género.

“Aqui no 11, continuaremos a ter as Sofias, as Carolinas, as Marias, as Andreias, as Patrícias, as Margaridas, as Luísas, as Márcias, as Joanas, as Saras, as Bárbaras, as Anas e muito mais. Sim, elas estão aqui em maioria”, disse Pedro Sousa.

O diretor do canal fala num “monumental erro” de José Faria. “Que a vida lhe sorria, mas sorria muito. Que aprenda com os erros, que hoje cometeu um monumental erro. Que peça desculpa”, referiu ainda.

Hoje, o Leixões saiu a terreiro para defender o seu treinador e defender que em momento algum o técnico proferiu um insulto machista.

“Em defesa da honra e bom nome de José Faria, não podemos calar a revolta pelo assassinato de caráter que estão a fazer a alguém que em nada proferiu qualquer insulto machista”.

“Quando José Faria falou em ‘homens do futebol’, na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril Praia, abordou todo o universo do futebol. Todos, homens e mulheres. Sem exceção. Nós, Leixões, orgulhamo-nos de ter várias Mulheres na nossa estrutura e sermos um clube de igualdade de género. Somos um clube inclusivo. Das mães, das filhas, das irmãs. Das Sereias do Mar”, realçou o clube de Matosinhos, num comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Apesar desta posição do emblema matosinhense, surgiram nas redes sociais diversas reações de pessoas ligadas ao universo do desporto, a criticar o técnico, acusado de misoginia.