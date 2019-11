Treinador do Young Boys espera FC Porto diferente e quer adiar contas na Liga Europa

O treinador do Young Boys disse hoje esperar um FC Porto diferente daquele que defrontou no primeiro jogo, e que pretende deixar as contas do apuramento no Grupo G da Liga Europa de futebol para mais tarde.

“Estamos focados no jogo de amanhã [quinta-feira], não queremos fazer contas para já”, salientou o treinador Gerardo Seoane, na antevisão da receção ao FC Porto, no estádio de Berna, num jogo que terá lotação esgotada, com 31.000 espetadores.

O Young Boys, líder do campeonato suíço e do Grupo G da Liga Europa, ainda não perdeu em casa esta época, mas foi derrotado por 2-1 na visita ao Estádio do Dragão, na primeira jornada, em 19 de setembro.

“Não se pode comparar com o primeiro jogo, porque as duas equipas evoluíram de maneira diferente”, adiantou o treinador.

Ao técnico suíço preocupa, no entanto, o facto de o campeão helvético ter sofrido nove golos nos últimos três jogos no campeonato.

“Isso preocupa-nos, vamos procurar não conceder tantas oportunidades. A nível internacional, paga-se caro, mais do que a nível interno”, justificou o técnico, que espera, à semelhança das equipas portuguesas, um FC Porto rápido e a fazer pressão, mesmo sem bola.

Na conferência, marcou também presença o lateral Saidy Janko, contratado em 2017/18 ao Saint-Etienne pelo FC Porto, pelo qual nunca jogou e foi cedido pelos ‘dragões’ na última temporada ao Nottingham Forest e na atual ao Young Boys.

O defesa, de 24 anos, disse não pensar nessa passagem pelo clube português e que está apenas concentrado no jogo de quinta-feira, com o objetivo de ganhar, num jogo em que a relva artificial “pode ser uma vantagem” para o Young Boys.

Os suíços lideram o Grupo G em igualdade pontual com os escoceses do Rangers, ambos com sete pontos, enquanto o FC Porto, equipa à qual apenas um triunfo interessa para não ficar dependente de terceiros, é terceiro, com os mesmos quatro pontos dos holandeses do Feyenoord.

O jogo, no Estádio de Berna, a partir das 17:55, terá arbitragem do húngaro Tamás Bognar.