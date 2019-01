Desporto Treinador do Sporting confirma que saída de Viviano “é quase certa” Por

O treinador da equipa de futebol do Sporting confirmou hoje que a saída do guarda-redes italiano Emiliano Viviano em janeiro é “quase certa”, estando apenas dependente dos resultados dos exames médicos no novo clube, que Marcel Keizer não revelou.

“É quase certo que Viviano vai sair, mas temos que esperar pelo departamento médico do clube para o qual irá. É bom para ele, porque poderá jogar, e para os jovens jogadores que cheguem e treinem com o Sporting. Temos que ver, não posso dizer mais nada”, disse o técnico holandês, sem precisar se a saída do guarda-redes será feita por empréstimo, como tem sido noticiado.

O internacional italiano, de 33 anos, chegou ao Sporting, proveniente da Sampdoria, durante o mandato de Bruno de Carvalho, presidente que foi destituído poucos dias depois, mas não foi utilizado em nenhum jogo nesta época, quer por José Peseiro, anterior treinador ‘leonino’, quer por Keizer.