Treinador do Santa Clara espera jogo “tremendamente difícil” frente ao Gil Vicente

O treinador do Santa Clara disse hoje esperar um jogo “tremendamente difícil” frente ao Gil Vicente, uma equipa “equilibrada e bem organizada”, em partida da sétima jornada da I Liga de futebol, a disputar no domingo.

“Esperamos um jogo difícil. Não vi jogo algum em que o Gil Vicente tenha sido um adversário fácil para alguém. Não esperamos facilidade alguma”, declarou João Henriques, falando aos jornalistas no Estádio de São Miguel.

O Santa Clara, realça o seu treinador, quer “consolidar” a sua posição na tabela, com a certeza de que uma vitória garante 11 pontos e um lugar “no primeiro terço da tabela”, antes de uma paragem para outras competições.

“Queremos consolidar a nossa posição na tabela, com mais pontos, para termos a almofada necessária para os jogadores terem mais conforto”, sublinhou ainda João Henriques.

O treinador dos açorianos elogiou ainda Vítor Oliveira, treinador dos gilistas, “uma das referências dos treinadores em Portugal”.

O Santa Clara, nono classificado com oito pontos à sexta jornada, recebe no domingo o Gil Vicente, que segue em 12.º com seis pontos.