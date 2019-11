Treinador do Moreirense sente a equipa mais perto da primeira vitória fora

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, disse hoje que a equipa sente estar mais perto de conquistar a primeira vitória fora de casa na I Liga de futebol, esperando consegui-la no sábado, perante o Famalicão, na 11.ª jornada.

A formação do concelho de Guimarães vive um ciclo de seis jogos sem triunfos para o campeonato, ocupando a 13.ª posição, com 10 pontos, mas o técnico considerou que o regresso aos êxitos, face à “qualidade” exibida em vários desses encontros, pode surgir já no terreno do Famalicão, que venceu os cinco jogos até agora disputados em casa e está no terceiro lugar, com 23 pontos.

“Vai ser um jogo difícil. Sentimos que a vitória já nos foge há algum tempo, mas também que estamos cada vez mais perto de a conseguir. Vai ser um bom espetáculo, entre duas equipas que gostam de jogar. Tudo faremos para conseguir a primeira vitória fora de casa”, disse Vítor Campelos, na antevisão ao desafio, marcado para as 20:30.

Apesar da “atitude” e “determinação” dos seus pupilos, o ‘timoneiro’ do Moreirense reconheceu que o adversário, treinado por João Pedro Sousa, está a “fazer um excelente campeonato”, com “boas individualidades”, que “podem resolver o jogo”, algumas das quais emprestadas por clubes como Atlético de Madrid, Valência (ambos de Espanha) e Wolverhampton (Inglaterra).

“Temos de ser muito organizados. É um jogo que vai exigir concentração máxima do início ao fim. Analisámos o Famalicão. Têm coisas muito boas e algumas debilidades. Vamos tentar explorar essas debilidades para sair de Famalicão com pontos”, adiantou.

Vítor Campelos rejeitou ainda que a formação de Moreira de Cónegos esteja a viver algum bloqueio psicológico, depois de nos últimos três jogos para a I Liga ter perdido duas vantagens, frente ao Boavista, em casa, e ao Rio Ave, fora (ambos os jogos terminaram 1-1).

O técnico mostrou-se ainda satisfeito por poder contar com todos os jogadores para a deslocação de 22 quilómetros a Famalicão, tendo dito que espera uma “boa resposta” em campo, independentemente de quem jogar.

