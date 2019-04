Treinador do Moreirense quer vencer uma equipa do Chaves “a jogar pela vida”

O treinador Ivo Vieira disse hoje que espera um Desportivo de Chaves “a jogar pela vida”, mas advertiu que o Moreirense também vai “lutar pela vitória” no jogo de sábado, da 30.ª jornada da I liga portuguesa em futebol.

“Faz todo o sentido que as equipas que não estão confortáveis façam de cada jogo o jogo de uma vida. Estamos preparados para esse embate, sabendo que o Chaves tem valores individuais e coletivos que não refletem a situação na tabela. As equipas, por vezes, caem em posições pouco confortáveis, mas não deixam de ter valor. Mas também temos os nossos objetivos, as nossas armas”, disse Ivo Vieira, em conferência de imprensa.

O Moreirense segue num histórico quinto lugar, com mais quatro pontos do que o ‘vizinho’ Vitória de Guimarães, sexto classificado do campeonato, em contraponto com o Desportivo de Chaves, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar, a três pontos do primeiro clube acima da ‘linha de água’, o Tondela.

“Vamos ter um adversário muito competitivo, a procurar pontos para sair do lugar em que está. Vamos procurar jogar para ganhar. Temos de ser muito competitivos e concentrados para somar um resultado positivo. O Chaves vai tentar provocar-nos erros”, referiu o treinador dos minhotos.

Ivo Vieira rejeitou falar de mais metas, objetivos ou conquista de novos recordes para o clube, sublinhando que isso tem acontecido “naturalmente” e graças a um plantel que “trabalha muito todos os dias”, mas garantiu que vai lutar pelo quinto lugar.

“Já assumi que à medida que fossemos cimentando este lugar – em 11 jornadas estivemos 10 no quinto lugar – iríamos lutar sempre, porque sinto que temos capacidade para o defender. Não vai ser dececionante nem frustrante não conseguir ficar no quinto lugar. Mas há uma certeza: vão levar connosco até ao fim na defesa desta classificação”, advertiu o técnico.

O Moreirense, quinto classificado, com 49 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 25 pontos, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, que se realiza no sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães.