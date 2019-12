Treinador do LASK desvaloriza ausências no Sporting e só pensa em vencer na Liga Europa

O treinador do LASK Linz desvalorizou hoje o facto de o Sporting se apresentar na Áustria sem alguns dos habituais titulares, salientando que a sua equipa quer ganhar e vencer o grupo D da Liga Europa de futebol.

“É indiferente a equipa que vier, estamos motivados para ganhar. É igual se vem a equipa A, B ou C”, disse o técnico francês Valérien Ismael, em relação ao jogo de quinta-feira entre LASK e Sporting, da sexta e última jornada da fase de grupos.

As duas equipas têm o apuramento para os 16 avos de final garantido, mas discutem em Linz a vitória no grupo, com o Sporting a ter 12 pontos e a precisar apenas de um empate, enquanto o LASK, com 10, está obrigado a vencer.

O treinador Silas deixou fora da convocatória Mathieu, Bruno Fernandes e Vietto, numa lista em que fez entrar alguns jogadores menos utilizados, como Gonzalo Plata, Rodrigo Fernandes e o guarda-redes Hugo Cunha, além de Pedro Mendes.

Questionado em relação à qualidade do plantel ‘leonino’, Valérien Ismael reconheceu a importância do médio Bruno Fernandes, mas destacou também Mathieu, Coates, Doumbia e Luiz Phellype, que qualificou de um avançado “eficaz”.

Em relação à visita a Alvalade, onde os austríacos perderam por 2-1, o técnico do LASK considerou que o Sporting tem, desde então, usado vários sistemas táticos e que, por isso, é difícil antecipar o que pode encontrar.

Na antevisão do jogo esteve também James Holland, com o médio australiano, habitual titular, a garantir que a equipa dará tudo para vencer na quinta-feira, admitindo que a derrota em Lisboa teve o efeito de fortalecer a equipa.

“Claro que foi doloroso, mas aprendemos muito para o resto da temporada”, assinalou.

O Sporting defronta na quinta-feira o LASK, em Linz, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da Liga Europa, com início às 17:55 (hora de Lisboa) e arbitragem do escocês William Collum.