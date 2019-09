Treinador do Famalicão pronto para assumir “papel principal” no duelo com Sporting

O treinador do Famalicão assegurou hoje que a sua equipa, que lidera a I Liga de futebol, está pronta a “assumir o papel principal” na visita ao Sporting, na segunda-feira, da sexta jornada do campeonato.

João Pedro Sousa disse hoje esperar um “jogo de grau de dificuldade máxima perante um adversário muito competente”, mas garantiu um Famalicão que vai ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, com “o principal objetivo de ganhar”.

“Sabemos que é um jogo difícil, num palco exigente, mas que não é mais nem menos importante dos que os que já passaram. Estamos preparados e, se tivermos de assumir um papel principal [na partida], estamos preparados para isso”, disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que decorreu numa instituição de solidariedade social local.

João Pedro Sousa garantiu que a sua equipa não se deslumbra com o primeiro lugar que ocupa na tabela classificativa, mas também vincou que a ambição do grupo de trabalho não tem limites.

“Olho para a classificação jogo após jogo. Essa é a melhor forma de atingir o objetivo principal de ficar na I Liga. Não pomos tetos a nossa ambição nem perdemos um minuto a pensar com vamos acabar no final. Estamos no primeiro lugar por alguma razão, mas sabemos que vai ser um campeonato complicado”, afirmou.

O treinador dos minhotos lembrou que o Sporting “luta por objetivos diferentes” dos da sua equipa, mas considerou que, para este desafio, a ausência por castigo de Bruno Fernandes é “uma vantagem” para o Famalicão.

“Prefiro defrontar o Sporting sem ele. O Bruno Fernandes é um jogador fundamental na estratégia deles, mas o Sporting tem no plantel jogadores com tremenda qualidade que vão, seguramente, colmatar essa ausência”, analisou.

Confrontado com a mudança no comando técnico dos ‘leões’, o treinador do Famalicão considerou que Sporting “tem evoluído” sob a orientação de Leonel Pontes, esperando que formação lisboeta surja neste jogo com “o mesmo o mesmo sistema tático utilizado frente ao PSV Eindhoven [na Liga Europa]”.

Este desafio vai proporcionar o regresso de João Pedro Sousa ao recinto dos ‘leões’, depois de em 2014/15 ter integrado a equipa técnica dirigida por Marco Silva, garantindo conhecer a “exigência” dos adeptos sportinguistas.

“Conheço bem aquela ‘bancada’ e a exigência dos sócios para que o Sporting ganhe jogo e conquiste títulos. O momento que atravessam não é bom, e nós sabemos disso”, disse o treinador do emblema minhoto, prometendo, ainda assim, que a sua equipa “não se desviará um milímetro” do que tem feito desde o início do campeonato.

Para este desafio, os famalicenses têm a equipa praticamente na máxima força, apenas não contando com o lesionado defesa central Roderick Miranda.

O Famalicão, líder do campeonato com 13 pontos, visita o Sporting, quinto com oito, na segunda-feira, a partir das 21:00.