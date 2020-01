Desporto Treinador confirma presença de João Sousa em Auckland Por

O tenista português João Sousa já “está melhor” da entorse contraída no pé esquerdo e, segundo o treinador Frederico Marques, reúne condições para defrontar e vencer o canadiano Vasek Pospisil na estreia no ATP 250 de Auckland.

“O João está a melhorar dia após dia. Ontem [domingo] já realizámos um treino competitivo. Agora nunca se sabe como é que o tornozelo reage a intensidade de um encontro inteiro”, ressalvou o treinador do número um português e 59.º colocado no ‘ranking’ ATP, em declarações à agência Lusa.

Depois da fratura de esforço no pé esquerdo, que o obrigou a terminar a época de 2019 mais cedo do que o previsto, João Sousa, de 30 anos, contraiu uma entorse mesmo antes de iniciar a viagem para a Nova Zelândia, onde hoje à noite vai disputar o primeiro encontro da época frente ao 146.º classificado da hierarquia mundial.

“Vamos entrar com a intenção e a vontade de vencer como em todas as semanas. Se vamos a jogo é porque acreditamos que temos condições de vencer e avançar no torneio”, assegurou Frederico Marques.