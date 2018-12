Mundo Trégua sino-norte-americana faz disparar preço do Brent Por

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 5,19 por cento, para os 61,73 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,05 dólares acima dos 58,68 com que fechou as transações na sexta-feira.

O preço do Brent subiu desta forma acentuada depois de os Estados Unidos da América e a China terem decidido estabelecer uma trégua na sua disputa comercial.

Os investidores estão também na expectativa de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidirem esta semana reduzir a sua produção.