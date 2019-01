Transportadora de cargas angolana Unicargas vai investir 35MEuro no Porto de Luanda

A empresa angolana Transportadora de Cargas, Operadora de Terminais e Transitário (Unicargas) indicou hoje vai investir 40 milhões de dólares (quase 35 milhões de euros) na recuperação de infraestruturas do terminal polivalente do Porto de Luanda.

Segundo o presidente do conselho de administração da Unicargas, Celso Rosa, os investimentos vão permitir a aquisição de equipamentos, de modo a assegurar a operacionalidade do espaço portuário e vão abranger o cais do terminal de carga do Porto de Luanda.

A implementação do projeto, referiu, já começou, com a elaboração de um estudo de viabilidade e pesquisa de parcerias e eventuais fontes financiadoras, tendo também como pano de fundo o processo de reestruturação e saneamento da empresa, reduzindo os custos e aumentando as receitas.

Celso Rosa, citado pela imprensa angolana, sublinhou que a Unicargas vai efetuar um outro investimento no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Catumbela, na província de Benguela, para que o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC) possa licenciar o espaço e passe a prestar todo o tipo de operações.

Sem avançar dados em relação aos resultados alcançados em 2018, Celso Rosa disse ter sido um ano positivo em relação a 2017.

A reestruturação da empresa, acrescentou, passa também pela aquisição de 100 novos camiões de carga, cujo processo decorrerá ao longo de 2019, que se juntarão aos 117 atualmente operacionais, de uma frota que integra ainda 113 outras viaturas avariadas.

Com a aquisição dos novos meios e a recuperação de cerca de 50 dos 113 camiões inoperacionais, a operadora prevê abrir três novas delegações nas províncias do Zaire (Soyo), Malanje e Cunene, segundo Celso Rosa.

Atualmente, a Unicargas conta representações nas províncias de Cabinda, Moxico, Benguela e Luanda, delegações que asseguram o transporte de carga para todo o país.

Até agosto de 2018, a dívida acumulada da Unicargas atingiu nove mil milhões de kwanzas (25,3 milhões de euros).

Devido ao aumento das dívidas contraídas no passado pela Unicargas, a empresa tem dificuldades em cobrir as despesas com o pessoal.

Na reunião de balanço dos seis meses de gestão do atual Conselho de Administração da Unicargas, Celso Rosas prometeu trabalhar para aumentar os níveis de produção e produtividade, visando aumentar as receitas da empresa.

Nos seis meses de gestão da administração, foram arrecadados 2.200 milhões de kwanzas 6,2 milhões de euros), com o transporte de 300 mil toneladas de mercadorias diversas a partir do terminal polivalente do Porto de Luanda para vários pontos do país.

No mesmo período, um total de 48 navios foram operados, com a realização de 5.800 viagens, tendo atingido um índice de operatividade de 86 por cento.

A Unicargas existe há 30 anos (1989) e conta com 733 funcionários, distribuídos pelas províncias de Luanda, Benguela, Cabinda e Moxico.