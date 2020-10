Ciência Transmissão da covid-19 da mãe para recém-nascidos é rara, revela estudo Por

Um trabalho de investigação demonstrou que é raro o contágio de uma mãe ao recém-nascido quando são cumpridas as regras sanitárias básicas, nomeadamente o uso de máscara, a higienização regular das mãos e o distanciamento.

No estudo, da autoria do Centro Médico da Universidade de Columbia e do Hospital Pediátrico Morgan Stanley (EUA) e cujo resumo foi publicado na revista JAMA Pediatrics, foram acompanhados 101 bebés, de mães infetadas com o SARS-CoV-2, que nasceram em dois hospitais de Nova Iorque entre 13 de março e 24 de abril de 2020.

“As nossas conclusões devem tranquilizar as grávidas com covid-19 porque as medidas básicas de controlo de infeção durante e após o parto protegeram os recém-nascidos de infeção”, destacou Cynthia Gyamfi-Bannerman, especialista em medicina materno-fetal do centro médico e uma das autoras do estudo, em comunicado.

Enquanto o pessoal do hospital cumpriu o distanciamento social sempre que possível e usou sempre máscara, as mães ficaram internadas em quartos privados e pelo menor tempo necessário, com os berços dos bebés a serem colocados a cerca de dois metros de distância para a cama das mães.

As mães puderam amamentar e realizar o contato pele a pele usando máscara e cumprindo previamente as regras de higienização.

“Durante a pandemia, continuamos a fazer o que fazemos normalmente para promover a criação de laços e o desenvolvimento dos recém-nascidos saudáveis, enquanto tomamos algumas precauções complementares para minimizar o risco de exposição ao vírus”, salientou a investigadora.

Os resultados do estudo demonstraram que o risco de transmissão do novo coronavírus da mãe para o recém-nascido é muito baixo (caso sejam cumpridas as medidas sanitárias básicas), tendo sido registados apenas dois casos positivos (ambos assintomáticos) entre os 101 bebés.

“Achamos que é particularmente importante que as mães com covid-19 tenham a oportunidade de amamentar diretamente os recém-nascidos. A maioria dos estudos não encontrou SARS-CoV-2 no leite materno, mas já se concluiu que o leite materno contém anticorpos contra o vírus”, concluiu Cynthia Gyamfi-Bannerman.