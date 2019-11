Trânsito condicionado no centro de Lisboa no domingo devido a comemorações do 1.º de Dezembro

O trânsito vai estar condicionado no domingo entre a Avenida da Liberdade e o Rossio, em Lisboa, devido ao desfile de 36 bandas filarmónicas e às cerimónias militares a propósito das comemorações do 1.º de Dezembro.

Entre as 09:00 e as 12:30, a faixa central da Avenida da Liberdade vai ter a circulação encerrada entre a Rua Alexandre Herculano e o Rossio, sendo que as autoridades policiais vão garantir os atravessamentos na Avenida, informou a Câmara Municipal de Lisboa, numa nota.

O acesso da Praça da Figueira ao Rossio vai também estar encerrado das 09:00 às 13:00. Só os transportes públicos vão poder atravessar estas zonas.

Já entre as 12:30 e as 19:00, o corte na circulação vai ser alargado da faixa central da Avenida da Liberdade até à rotunda do Marquês de Pombal, sendo que a rotunda ficará na mesma circulável. Neste período de tempo não vai ser possível ou permitido atravessar a Avenida.

“As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito são devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais”, lê-se na nota.