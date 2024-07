Nas Notícias Trabalho remoto perde terreno face ao trabalho em escritório Por

Trabalho remoto perde terreno face ao trabalho em escritório. É um resultado dos esforços para trazer as equipas de volta ao escritório, que durante o ano passado geraram elevados graus de sucesso. Esta é uma das muitas conclusões do estudo 2024 European Office Occupier Sentiment Survey da CBRE.

De acordo com o estudo, a proporção de empresas que reportam uma utilização média dos edifícios entre 41-80% aumentou para 61%, contra 48% em 2023.

Por outro lado, a proporção de empresas que reportam uma utilização abaixo dos 41% caiu, com apenas um terço das empresas a reportar uma utilização de 40% ou menos, em comparação com quase metade das empresas que selecionaram este escalão no report do ano passado.

Regresso ao escritório nas grandes empresas

As maiores empresas (aquelas com 5.000 funcionários ou mais) estão a obter maior sucesso na taxa de regresso ao escritório. Ou seja, quase dois terços deste grupo a reportar uma utilização de 41% ou mais, resultado tanto da dinâmica natural e dos esforços de implementação de políticas de presença bem como do aumento da sua atividade.

A proporção de colaboradores que vão ao escritório três ou mais dias por semana aumentou para 43%, em comparação com 37% em 2023, refletindo o aumento da utilização média. No entanto as aspirações das lideranças das empresas desejariam que este valor se situasse nos 54%.

Trabalho remoto em empresas pequenas

Embora operem com níveis de utilização mais baixos, as empresas mais pequenas estão também a registar uma melhoria na taxa de frequência no escritório.

De acordo com o estudo da CBRE, as empresas com menos de 5.000 colaboradores registaram um aumento de 18% no grupo que visita o escritório em média quatro a cinco dias por semana.

Políticas de uso do escritórios e regras do trabalho remoto

A pesquisa da CBRE constatou que mais de três quartos (76%) das empresas possuem algum tipo de política de utilização do escritório / modelo de trabalho em vigor, embora apenas 40% afirmem que a política é verdadeiramente obrigatória.

Outros 17% dos entrevistados afirmaram que as decisões de comparecimento ao escritório são tomadas dentro de cada equipa, indicando que não existe uma abordagem “one size fits all”, o que invalida medir níveis de sucesso pelo facto de não existir uma norma.

“Escritórios estão a regressar à sua vitalidade”

André Almada, diretor de Escritórios da CBRE Portugal, considera que “o estudo diz-nos que os escritórios estão a regressar à sua vitalidade”.

“Embora muitos considerem os atuais níveis de utilização estáveis, 30% das empresas espera ainda registar aumentos. Vale a pensa ressalvar que em 2023, a maioria [mais de 60% dos inquiridos] afirmava esperar manter as presenças no escritório, tendo-se na realidade confirmado o aumento das mesmas. Isto demonstra de forma clara uma tendência de regresso ao escritório, superando inclusive as expectativas dos gestores”, explica.

Consolidação do trabalho híbrido

Por outro lado, o estudo demonstra porém a consolidação do trabalho híbrido de forma inegável.

Foi detetada a tendência de aumento da medição e acompanhamento de presenças físicas no escritório.

Em 2023, 60% das empresas afirmavam acompanhar e medir as presenças e este ano 83% das empresas afirma esta prática.

Sobre este ponto, entende-se que combinar as expectativas dos empregadores com as dos seus colaboradores permanece um desafio a longo prazo.

Apesar da maior dinâmica e dos níveis mais elevados de frequência nos escritórios, a CBRE espera ainda uma maior consolidação.

Pegada imobiliária das empresas

O estudo constata ainda que 57% das empresas inquiridas planeia diminuir a sua pegada imobiliária nos próximos três anos, o que advém do facto das empresas de maior dimensão terem, mesmo que de forma residual, espaço excedente e por consequência a possibilidade de reduzir custos imobiliários.

No entanto, a consolidação ou redução da pegada imobiliária não é universal. Várias empresas (17%) planeiam manter o tamanho atual do seu portfólio imobiliário e, de acordo com o estudo da CBRE, outras 24% afirmaram que planeiam expandir, com quase três quartos deste grupo apontando o crescimento do negócio como o principal driver para a procura de novos espaços e aumento do portefólio.

A maior parte das empresas que procura reduzir sua pegada planeia fazê-lo no momento de fim dos respetivos contratos de arrendamento.

No entanto, 58% dos inquiridos afirmaram que irão renovar os contratos de arrendamento existentes sempre que estes continuem a ser adequados às suas necessidades. Adicionalmente, esta renovação é provável no atual contexto em que os proprietários mostram cada vez mais vontade de negociar e oferecer mais flexibilidade, indo ao encontro das expectativas dos ocupantes.

“O escritório pode apresentar-se como um showroom da marca, um ponto forte na batalha pelo talento, uma ferramenta para otimizar a produtividade e uma plataforma para reforçar a cultura e a colaboração” reforça André Almada.

*O “CBRE’s 2024 European Office Occupier Sentiment Survey” inquiriu mais de 120 empresas sobre diversos tópicos, incluindo o futuro dos espaços de trabalho.