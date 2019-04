Trabalhadores das bilheteiras de Santa Apolónia e Oriente em greve na terça-feira

Os trabalhadores das bilheteiras da CP nas estações ferroviárias de Santa Apolónia e Oriente, em Lisboa, cumprem esta terça-feira, dia 30 de abril, uma greve de 24 horas, segundo a federação sindical do setor.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Fectrans (Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações), José Manuel Oliveira, avançou que esta paralisação, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, tem como objetivo protestar “pela falta de trabalhadores” e abrange todos os funcionários das duas estações.

No pré-aviso de greve, o sindicato pede ainda a “ministração de formação adequada” aos trabalhadores das duas estações, numa paralisação que começa às 00:00 e termina às 24:00 de terça-feira.

No mesmo dia, os trabalhadores do setor ferroviário, afetos à CP e à EMEF, irão concentrar-se em frente ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, para a “reivindicação de investimentos para o setor, a admissão de trabalhadores nas duas empresas, um plano eficaz para a recuperação do material circulante imobilizado, assim como a exigência de se cumprirem acordos assinados, no ano passado, nas duas empresas”, de acordo com informação da Fectrans.

Numa reunião hoje realizada, a Federação fez “um ponto de situação para a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) firmado no ano passado” no que diz respeito ao transporte rodoviário de mercadorias e que deverá avançar em breve.

Entre as principais reivindicações debatidas na reunião está a redução da idade mínima de reforma para o setor dos transportes, bem como a melhoria de salários e condições de trabalho.