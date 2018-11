Nas Notícias Trabalhador morre eletrocutado em Famalicão Por

Um trabalhador morreu eletrocutado na madrugada desta quinta-feira, na estação de comboios de Lousado, em Famalicão. A vítima, de 44 anos, realizava trabalhos de manutenção, quando ocorreu uma descarga de eletricidade. O incidente está a ser alvo de uma investigação.

Um homem de 44 anos perdeu a vida, nesta quinta-feira, em Lousado, Famalicão.

O trabalhador realizava trabalhos de manutenção na via férrea, quando sofreu uma descarga elétrica.

Foi encontrado em paragem cardiorrespiratória e recebeu assistência no local, mas também no local acabou por ser declarado o óbito, sendo o corpo transportado para a morgue do Hospital de Famalicão.

Está em curso uma investigação para apurar a origem da descarga elétrica.