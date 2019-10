Motores Toyota vence em Fuji mas inverte ‘dobradinha’ e Félix da Costa segundo em LMP2 Por

A Toyota voltou a ganhar ‘em casa’ e com nova ‘dobradinha’, mas desta vez inverteu a ordem relativamente ao que tinha sucedido em Silverstone. É que nas 6 Horas de Fuji Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley partiram da ‘pole-position’ e terminaram na primeira posição.

O trio do TS050 Hybrid # 8 controlou sempre os acontecimentos face aos seus colegas d equipa Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez, no # 7. Isto apesar da forte oposição inicial de Bruno Senna no Rebellio R13 # 1.

De facto no começo da corrida o sobrinho de Ayrton Senna estava decidido a não facilitar a tarefa aos grandes e intrometeu-se entre os dois Toyota. Depois o brasileiro não conseguiu manter o ritmo e acompanhar os TS050 Hybrid e Kobayashi deixou-o para trás, para realizar uma prova onde foi uma autêntica ‘sombra’ dos vencedores.

O momento mais decisivo aconteceu quando, no turno de Nakajima, o japonês conseguiu uma vantagem de 50 segundos sobre Lopez, permitindo depois que o Toyota # 8 regressasse à pista depois dos ‘pit-stop’ com 24 segundos de diferença. E isso permitiu a Buemi cruzar a meta com uma confortável vantagem de 34 segundos sobre Kobayashi.

Sem poder manter o andamento inicial o Rebellion # 1 foi ficando para trás, com Gustavo Menezes a realizar o último turno de condução e a terminar na terceira posição mas a duas voltas dos vencedores.

Em LMP2 chegou a pensar-se que António Félix da Costa poderia subir ao lugar mais alto do pódio, pois durante grandes trechos da prova o Oreca 07 # 88 da JOTA Sport rodou na liderança. Só que o triunfo acabaria por ir para o Oreca da Racing Team, graças a um último turno de condução de Nick de Vries.

O jovem holandês, que fez equipa com Giedo Van der Gard e Frist Van Eerd, acabaria por conseguiu manter a liderança após o seu último ‘pit-stop’, e depois logrou dilatar um pouco a vantagem sobre Anthony Davidson, que com Félix da Costa e Roberto Gonzalez se teria de contentar com a segunda posição, à frente do Oreca da Jackie Chan DC Racing conduzido por Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry e Will Stevens.

Infelizmente Filipe Albuquerque concluiu a prova no quarto posto da categoria, depois do Oreca # 22 da United Autosports – que dividiu com Phill Hanson e Oliver Jarvis – ter perdido algum tempo na primeira fase da prova. Nas últimas voltas o português ainda conseguiu ganhar uma posição, mas já estava muito longe do terceiro classificado.

Em GTE Pro a Aston Martin conseguiu levar de vencida as mais favoritas Porsche e Ferrari, conseguindo um importante triunfo, através de Marco Sorensen e Nicki Thiim, no Vantage # 95, que já não venciam desde novembro do ano passado, em Xangai.

A Porsche teve de contentar-se com a segunda posição de Kevin Estre e Michael Christiensen no Porsche 911 RSR # 92, enquanto Maxime Martin levou o Aston Martin # 97 à terceira posição final.