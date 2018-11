Motores Toyota vence apesar do dilúvio em Xangai Por

Kamui Kobayashi, José Maria Lopez e Mike Conway conseguiram a sua segunda vitória da época no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), depois de se imporem este domingo nas 6 Horas de Xangai.

Numa prova disputada sob um autêntico dilúvio, e que chegou a ser interrompida devido à falta de segurança causa pelas atrozes condições meteorológicas que se fizeram sentir naquela região da China, a equipa do Toyota TS050 Hybrid # 7 cruzou a meta com quase segundo e meio de vantagem sobre o segundo LMP1 da marca japonesa, tripulado por Kazuki Nakajima, Fernando Alonso e Sebastien Buemi.

A curta diferença entre os dois carros protótipos nipónicos deveu-se à estratégia do Toyota # 8, que permitiu a Nakajima reduzir a vantagem de que Conway dispunha antes das últimas paragens nas boxes, de meio minuto para somente 118 segundos.

Kazuki também beneficiou de uma saída de pista de Matevos Isaakyan, que no seu BR1 bateu nos rails e espalhou sujidade na pista na reta antes da última curva do circuito de Xangai. Isso permitiu a Nakajima ficar a três segundos de Conway, mas não permitiu ao japonês encontrar forma passar o britânico nos últimos momentos da corrida.

A terceira posição pertenceu a Jenson Button, Vitaly Petrov e Mikahil Aleshin, que no outro BR1 da SMP Racing conseguiram aguentar a pressão de Andre Lotterer, quando o alemão procurou recuperar do atraso sofrido pelo melhor dos Rebellion.

Tal como na qualificação a Jackie Chan DC Racing levou a melhor na categoria LMP2, fazendo a ‘festa em casa’, com Gabriel Aubry, Stéphane Richelmi e Ho Pin Tung a chamarem a si o triunfo aos comandos do Oreca 07 # 38. Isto apesar da aproximação de Roberto Gonzalez no Oreca # 31 da DragonSpeed que dividiu com Pastor Maldonado e Anthony Davison.

Já em GTE Pro, cujos primeiros classificados terminaram diante dos vencedores de LMP2, assistiu-se à primeira vitória do ano da Aston Martin. No Vantage # 95 Marco Sorensen e Nicki Thiim tiraram partido das difíceis condições climatéricas para levar a melhor sobre os dois Porsche 911 RSR, com o # 91 de Richard Lietz e Gianmaria Bruni a terminar em segundo diante do # 92 de Michael Christensen e Kevin Estre.

António Félix da Costa, que mais uma vez dividiu o BMW M8 GTE # 82 com Tom Blomqvist, chegou a rodar entre os três primeiros da categoria, mas acabaria por se atrasar e cruzar a meta apenas na 12ª posição.

Pedro Lamy quedou-se apenas pelo quinto lugar dos GTE Am no Aston Martin Vantage # 98 que mais uma vez partilhou com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, bem longe do Porsche 911 RSR # 77 da Dempsey Proton que Christian Ried, Julien Andelauer e Jamie Campbell-Walter levaram à vitória.

Classificação final

1º Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota) 113 voltas

2º Nakajima/Alonso/Buemi (Toyota) + 1,419s

3º Aleshin/Petrov/Button (BR) + 1 volta

4º Lotterer/Senna/Jani (Rebellion) + 1 volta

5º Beche/Laurent/Menezes (Rebellion) + 3 voltas

6º Allen/Hanley/Van der Zande (Dallara) + 3 voltas

7º Sorensen/Thiim (Aston Martin) + 4 voltas

8º Tung/Aubry/Richelmi (Oreca) + 4 voltas

9º Lietz/Buemi (Porsche) + 4 voltas

10º Christensen/Estre (Porsche) + 4 voltas