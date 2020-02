Motores Toyota só deve estrear o novo Yaris WRC dentro de dois anos Por

A indefinição dos regulamentos para 2022 faz a Toyota hesitar na finalização do seu novo Yaris WRC, com o seu responsável a dizer agora que conta o estrear no Campeonato do Mundo de Ralis dentro de dois anos.

Em declarações à revista especializada francesa Auto Hebdo o Tommi Malinen referiu que as modificações de regulamentos podem levar a alterações no carro muito consideráveis, que levarão estreá-lo em competição apenas em 2022.

“Temos de ver como o novo regulamento vai evoluir. À partida foi o que decidiu a comissão mundial não haverão grandes mudanças a fazer entre o carro de 2021. Por isso esperamos pegar no Yaris WRC 2021 para elaborar o de 2022”, adiantou o antigo Campeão do Mundo de Ralis.

Makinen não está muito otimista: “Parece que novamente essas negociações não correram bem. Estamos muito dececionados. O regulamento de 2022 parecia próximo do de 2021, exceto no que diz respeito à implantação das baterias e do sistema híbrido. Isso levava apenas a uma modificação de parte do carro…Mas agora interrogamos-nos”.

“A questão foi reaberta. Não sabemos mais o que vai ser ou não permitido. Sei é que para desenvolver um WRC inteiramente novo para 2022 o prazo é muito curto. A versão 2021 utiliza muitas coisas da atual”, alerta o chefe da Toyota Gazoo WRC.

E Tommi Makinen enfatiza: “Há vários elementos e temas comuns nos dois carros e isso levou-nos muito tempo para construir o carro de 2021. Se temos de ter um WRC completamente novo penso que teremos de tirar partido de recursos, que não sei onde os poderemos encontrar”.