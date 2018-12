Apresentações/Novidades Toyota renova Prius e dá-lhe tração integral Por

O Salão de Los Angeles foi o ‘palco’ escolhido para a Toyota apresentar o seu novo Prius para 2019 na variante 4WD-i.

Esta quarta geração do ícone automóvel híbrido é uma evolução do primeiro modelo lançado em 1997, que apesar de apresentar aquilo que se pode considerar como um ‘facelift’ estético propõe um inovador sistema elétrico de tração às quatro rodas inteligente.

Como funciona esta inovação? A resposta está num motor elétrico de alto binário, que fornece tração adicional no eixo traseiro sempre que tal é necessário. Liga-se automaticamente no arranque a velocidades até 10 km/h e a velocidades entre os 10 e os 10 km/h quando sensores detetam que o automóvel se movimente em terrenos de pouca aderência. Isso tanto pode ser em estradas de terra escorregadias ou de asfalto com chuva ou mesmo neve ou gelo.

Uma particularidade do novo sistema é sempre leve e compacto, não possuir diferencial central ou eixo de transmissão entre o trem dianteiro e o traseiro. Isso faz com que ‘roube’ menos espaço para ocupantes ou bagagem e tem um impacto reduzido no consumo e permite baixas emissões.

Outro aspeto vantajoso deste novo Prius 4 WD-i é a sua bateria de hidretos de níquel, bastante compacta e que foi desenvolvida a pensar em climas rigorosos de inverno. Este aspeto contrasta com a mais convencional mas nova bateria de iões de lítio utilizada pelo novo Prius de tração à frente.

A Toyota garante que em ambas as propostas a experiência de condução é única, por via da plataforma GA-C onde está assente o novo Prius. Ela garante conforto e desempenho dinâmico superiores à anterior geração do modelo, por via de um centro de gravidade mais baixo e um aumento da rigidez torsional.

Em termos estéticos o novo Prius evoluiu das linhas apresentadas na terceira geração, sendo que a assinatura luminosa é agora enriquecida com novas luzes LED, com mais capacidade de iluminação, sendo que o pára-choques dianteiro foi elevado para acrescentar uma silhueta mais dinâmica. Na secção traseira destacam-se os novos faróis horizontais, cuja foram trapezoidal invertida está integrada na tampa da mala.

O novo Prius chega à Europa no próximo ano e exibe também duas novas cores – Azul Breeze e Vermelho Emotional II – bem como jantes em liga leve de 17 polegadas com novo contraste nas jantes de 15 polegadas.

No interior o equipamento contempla sistema de navegação e ‘media’ Head-Up Display com ecrã tátil Toyota Touch 2, que pode ser operado de forma semelhante à de um tablet, num painel que possui uma nova área para carregamento sem fios para smartphones.