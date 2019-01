Motores Toyota prudente em Monte Carlo Por

A prudência parece ser a palavra de ordem nas hostes da Toyota em relação à forma como aborda o Rali de Monte Carlo.

Na prova que no próximo fim de semana marca o arranque do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), Ott Tanak, Jari-Matti Latvala e Kris Meeke não fixam objetivos precisos naquele que é um dos ralis mais imprevisíveis de toda a temporada.

Pela terceira vez os Yaris WRC tentam ser bem sucedidos na prova monegasca, onde se estrearam em 2017. Por duas vezes conseguiu ser segundo – na primeira ocasião por Jari-Matti Latvala e a segunda por Ott Tanak. Agora em 2019 melhor só a vitória.

O líder da equipa Gazoo Toyota Racing WRC, Tommi Makkinen – que venceu quatro ralis de Monte Carlo entre 1999 e 2002 – a cautela também faz parte do discurso: “É um evento muito escorregadio para começar a época, mas os nossos homens têm muita experiência. É, sem dúvida, o elemento mais importante, já que as minhas vitórias (nesta prova) sucederam nos últimos anos da carreira”.

Já Ott Tanak mostra-se “bem mais relaxado” em comparação ao ano passado: “Há 12 meses tudo era novo para mim, mas começo esta época com o mesmo carro e as mesmas pessoas à minha volta. Todos os conhecimentos acumulados em 2018 vão ser valiosos. Estou mais em forma que nunca. Sabemos que temos de ser inteligentes neste rali, pois é bastante imprevisível”.

Tal como o estónio, Jari-Matti Latvala espera capitalizar a experiência, e na equipa Toyota ele é o que tem mais. Já tem 195 ralis do WRC desde 2002. No entanto enfatiza que não tentará ganhar a prova monegasca a qualquer preço.“Terminei o Monte Carlo no pódio nestes dois últimos anos (2º e 3º). Seria ideal continuar esta série mas a chave será ter um fim de semana ‘limpo’ e minimizar os erros”, assume o finlandês.

Quanto a Kris Meeke, sendo o novato na equipa, a prudência impõe-se: “Estou ainda em fase de aprendizagem, por isso não terei objetivos elevados. A minha prioridade é ter prazer a guiar e o Monte Carlo é justamente a prova que apreciei mais no passado”.