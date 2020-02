Motores Toyota muda o design ao Yaris WRC Por

A Toyota iniciou já o desenvolvimento do seu novo Yaris WRC, que adota a estética do desportivo Yaris GR.

Os primeiros ensaios com o novo carro tiveram lugar na Escandinávia, com o antigo piloto da equipa, Juho Hanninen, ao volante.

Este trabalho do finlandês decorre em vésperas do Rali da Suécia, onde vai estar no banco da direita do Toyota de Jari-Matti Latvala, que alinha na segunda prova do Campeonato do Mundo com um Yaris assistido poer uma estrutura privada.

Quanto ao Toyota Yaris WRC de segunda geração a sua estreia em competição só deverá ocorrer em 2021. E apesar do exemplar agora ensaiado na Escandinávia ter uma decoração camuflada, nas imagens dos testes são visíveis os códigos estéticos do Yaris GR, um desportivo que na versão de estrada anuncia 250 cv e quatro rodas motrizes, numa identificação clara com o carro de ralis.

Para já a equipa mostrou as primeiras imagens do novo WRC nas redes sociais.