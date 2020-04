Motores Toyota Motorsport muda o seu nome na Europa Por

Toyota Gazoo Racing é o novo nome da Toyota Motorsport GmbH – o departamento de competição da marca japonesa sediado em Colónia (Alemanha).

É uma mudança de uma denominação que durou quase uma década, mas que tem a ver com o desenvolvimento de novos veículos de estrada com o selo de gama GR (Gazoo Racing).

A estrutura de Colónia não é apenas responsável por fazer alinhar os Toyota TS050 Hybrid LMP1 no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), mas também em desenvolver a versão GR do Yaris de tração às quatro rodas, para além de trabalhar no futuro Le Mans Hypercar.

“É um novo passo significativo na história da nossa empresa”, salientou Hisatake Murata, presidente da TMG e agora da TGR E, que destacou ainda: “Nos últimos anos a estrutura de Colónia tornou-se mais integrada nos programas de pesquisa e desenvolvimento da Gazoo Racing, pelo que o nome de empresa se deve adaptar, refletindo o reforço da ligação entre Colónia e o Japão”.

A TGR E vai prosseguir o seu trabalho de desenvolvimento na Europa, com o seu programa no WEC, bem como no GR Supra GT4 e o desenvolvimento dos motores para os Yaris WRC concebidos por Tommi Makinen na Suécia no Toyota Gazoo Racing WRT.