Motores Toyota mais pesados para o arranque da nova época de resistência Por

Os Toyota TS050 Hybrid vão surgir mais pesados para Silverstone, a primeira prova do BrendonCampeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2019-2020 que se inicia no próximo fim de semana na pista britânica.

A última tabela de Equivalência de Tecnologia (EoT) revelada pelo Automobile Clube de L’Ouest (ACO) e pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) revela que os LMP1 japoneses terão um peso de conjunto de 932 kg na prova de domingo.

Isto significa que os TS050 Hybrid serão os únicos protótipos da categoria superior a ostentarem 14 kg suplementares em relação aos 918 kg que tinham aquando do Prólogo em Barcelona.

Em contraposição ao Toyota, os LMP1 não híbridos vão abordar este começo da nova super temporada com 824 kg, no caso dos equipados com motores atmosféricos – Rebellion, com o Gibson – e 833 kg para os LMP1 com propulsores turbo – os Ginetta LT P1 com o AER.

“Durante o prólogo efetuamos análises aos carros que vão correr nesta oitava tamporada. O objetivo do EoT é fazer que cada tecnologia LMP1 apresente o mesmo potencial de performance. À luz dos dados recolhidos em julho em Barcelona, nomeadamente no que diz respeito aos carros híbridos, decidimos reformular o EoT para nos assegurarmos de que nos orientávamos em direção a este objetivo mais vasto”, lê-se no comunicado do ACO e da FIA.

No mesmo documento as duas entidades referem que no Prólogo adotaram uma série de medidas para a categoria LMP1: “Paralelamente a um EoT revisto igualizamos a duração dos turnos para todos os LMP1 e anulamos a vantagem do reabastecimento de carburante pelo regulamento dos carros LMP1 H (híbridos). Introduzimos igualmente um ‘lastro de sucesso’ baseado em pontos no campeonato concebido para criar um campeonato cativante, prova após prova”.

Fica a ideia que os organizadores do WEC querem mesmo que as provas do campeonato deixem de ser quase um ‘passeio’ para os Toyota, como sucedeu na época passada, sendo que este ajustamento do EoT antes de Silverstone vai nesse sentido, ainda que o ACO e a FIA possam sempre alterá-lo depois desta primeira prova da nova super temporada.