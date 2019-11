Motores Toyota lançará novo Yaris GR-4 na Austrália Por

A Toyota irá apresentar o novo Yaris GR-4 por ocasião do próximo Rali da Austrália. Um lançamento que se segue à apresentação da mais recente geração do modelo de estrada, revelado no Japão na semana passada.

Esta apresentação do protótipo da marca nipónica decorrerá nos arredores de Coff Harbour, no próximo dia 17 de novembro.

A Toyota irá revelar mais detalhes deste lançamento na sua página do facebook, já que por enquanto apresenta apenas um detalhe do canto posterior direito do Yaris GR-4, que surgirá com uma pintura camuflada, terá algumas nuances aerodinâmicas de competição e terá tração integral.

Este novo bólide da Toyota promete de ser um passo em frente relativamente ao anterior Yarus GR, o único modelo da marca com motor turbo e tração dianteira, sendo que no Rali da Austrália o novo protótipo que poderá ser guiado pelo campeão australiano de ralis, Neal Bates, por Tommi Makinen e mesmo o presidente da marca, Akio Toyota, que tiveram o mesmo privilégio aquando do pré-lançamento do GT86 de ralis.