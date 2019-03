Motores Toyota garante a ‘pole position’ em Sebring e Fernando Alonso o recorde Por

A Toyota dominou a qualificação das 1000 Milhas de Sebring, antepenúltima prova da super temporada do Campeonato do Mundo de Resistência.

Uma qualificação onde Fernando Alonso estabeleceu um novo recorde do traçado da Florida – 1m43,274s.

Alonso, juntamente com Kazuki Nakajima, colocou o TS050 Hybrid # 8 na ‘pole’ contribuindo decisivamente para deixar a 0,420s o outro Toyota, de Mike Conway e Kamui Kobayashi.

Atrás dos dois LMP1 japoneses colocou-se o melhor protótipo não híbrido, o BR1 # 17 da SMP Racing confiado a Egor Orudzhev e Stéphane Sarrazin, que ficaram a 1,7s da ‘pole’ mas à frente do melhor dos Rebellion R-One, o # 3 de Natahanael Berthon e Thomas Laurent.

Já em LMP2 a Jackie Chan DC Racing foi a mais rápida, graças a Gabriel Aubry e Stéphane Richelmi, no Oreca 07 # 38, ligeiramente mais rápidos do que os seus companheiros de equipa Will Stevens e Joe King, no # 37.

Em GTE a qualificação foi interrompida por uma bandeira vermelha, devido a um despiste de Luis Perez-Companc, no Ferrari 488 # 61 da Clearwater. Mas depois foi a Porsche a ser a referência na categoria Pro, com Michael Christensen e Kevin Estre a chamaram a si a ‘pole’ no 911 # 91, batendo os dois Ford GT, com o # 67 de Andy Priaulx e Harry Tincknell a ser o melhor.

Já António Félix da Costa vai largar da quarta posição da categoria, depois do BMW M8 GTE # 82 – que o português divide com Augusto Farfus e Bruno Spengler – ter ficado a mais de três décimas do melhor registo.

Pedro Lamy foi mais feliz, ao conseguir o terceiro tempo em GTE Am com o Aston Martin Vantage # 98 que divide mais uma vez com Mathias Lauda e Paul Dalla Lana. O piloto de Torres Vedras ficou a mais de três décimas do Porsche 911 RSR # 77 da Proton Dempsey que vai largar da ‘pole’ da categoria.

Resultado da qualificação

1º Alonso/Nakajima/Buemi (Toyota) 1m40,318s

2º Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota) 1m40,803s

3º Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin (SMP 1m42,730s

4º Berthon/Laurent/Menezes (Rebellion) 1m42,863s

5º Aleshin/Petrov/Hartley (SMP) 1m43,005s

6º Jani/Beche/Senna (Rebellion) 1m43,015s

7º Hedman/Hanley/Van der Zande (Dragon) 1m44,288s

8º Aubry/Richelmi/Tung (Oreca) 1m47,558s

9º Stevens/King/Heinmeier-Hansson (Oreca) 1m48,208s

10º Lapierre/Negrão/Thiriet (Signatech) 1m48,524s