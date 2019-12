Motores Toyota e Hyundai já preparam Rali de Monte Carlo Por

O Campeonato do Mundo de Ralis de 2019 terminou há poucas semanas mas já há equipas a preparar a preparar a próxima época. É o caso de Toyota e Hyundai que começaram a testar para o Rali de Monte Carlo.

A prova de abertura do WRC 2020 é há em janeiro, e por isso nenhuma das duas marcas quer deixar nada ao acaso, tendo rumado ao sudoeste de França para preparar a clássica monegasca.

Toyota, com Kalle Rovanpera, e Hyundai com Sebastien Loeb e Thierry Neuville, já iniciaram os preparativos para a próxima edição do ‘Monte.

O jovem recruta da equipa liderada por Tommi Makinen encontrou condições mistas aos comandos do Yaris WRC, enquanto Loeb rodou algumas estradas geladas, dividindo tarefas com Neuville. Nos próximos dias Ogier irá tripular o Toyota enquanto Ott Tanak deverá assumir funções no i20 Coupé WRC.

Ficam para já alguns minutos do ensaio do jovem Rovanpera com o Yaris WRC nas estradas de asfalto dos Alpes franceses.