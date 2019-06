Motores Toyota domina testes das 24 Horas Le Mans Por

Foi sem surpresa que a Toyota dominou os testes para as próximas 24 Horas de Le Mansm, onde Sebastien Buemi melhorou aquela que foi a referência da jornada no traçado de La Sartge.

O piloto suíço aumentou o andamento na segunda parte do dia, levando o Toyota TS050 Hybrid # 8 a efetuar uma volta aos 13 quilómetros do traçado francês em 3m19,440s, batendo por oito décimas o outro protótipo da marca japonesa, o # 7, tripulado pelo britânico Mike Conway.

Ainda assim Buemi ficou a quatro décimas do recorde realizado no ano passado por Fernando Alonso, que se vai despedir da equipa e do Campeonato do Mundo de Resistência nesta prova.

O terceiro melhor tempo, e o melhor LMP1 privado, foi o Rebelluon R13 # 1 de André Lotterer, que ficou a 1,8s da marca conseguida por Sebastien Buemi, mas que foi sete décimas mais rápido que o BR1 # 11 da SMP Racing, tripulado pelo ex-piloto de Fórmula 1, Stoffel Vandoorne.

Já em LMP2 o mais veloz foi Ho-Pin Tung, no Oreca 07 # 38 da Jackie Chan DC Raing, com uma volta em 3m28,504s, duas décimas mais rápido do que Pastor Maldonado, no Oreca # 31 da Dragonspeed.

Uma categoria onde Filipe Albuquerque, que divide o Ligier JSP217 # 22 da United Autosports com Paul di Resta e Phill Hanson, se quedou pelo 15º registo a mais de três segundos do melhor tempo.

Em GTE Pro a Corvette chamou a si a primazia através de Mike Rockenfeller, que no C7R # 63 rodou em 3m54,001s, batendo por três centésimas o Ford GT # 67 de Harry Tincknell, tal como o C7R # 64 de Tom Millner.

António Félix da Costa, que partilha o BMW M8 GTE # com Augusto Farfus e Jeff Krohn, se ficou pelo 17º registo da categoria, a mais de dois segundos da melhor marca da classe.

Finalmente em GTE Am, o melhor tempo foi de Toni Vilander no Ferrari 488 # 62 da WeatherTech Racing, 0,012s mais rápido do que Matt Griffin no Ferrari 488 # 61 da Clearwater Racing.

Pedro Lamy, no Aston Martin Vantage # 98 que divide com Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, quedou-se pelo 10º ‘crono’ da categoria.